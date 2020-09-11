حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية بمقاهي الشرقية

قاد نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، حملة، اليوم، بالتنسيق مع إدارة الإشغالات وشرطة المرافق لمتابعة المقاهي والكافيهات، للتأكد من الإلتزام بتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء وتطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع تقديم الشيشة .

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مقهي مخالف بمنطقة "أبو حاكم" بالمدينة، تقدم الشيشة لروادها وجرى مصادرة عدد "5 شيشة" وطاولات من المقهى المخالف، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية فى شن الحملات التفتيشية على الكافيهات والمقاهى للتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية وضبط المخالفين وتطبيق القانون على الجميع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.