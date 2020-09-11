وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يفتتحان المسجد القبلي بالزقازيق

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المسجد القبلي بقرية كفر أباظة التابعة لرئاسة مركز الزقازيق والمقام بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، بتكلفة قدرها 5 ملايين جنيه على مساحة 375 مترا ومزود بمصلى للسيدات.

جاء ذلك في إطار احتفالات محافظة الشرقية، بعيدها القومي.

أوضح وزير الأوقاف أن افتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة الوزارة لافتتاح وإعمار وتجهيز المساجد بمختلف محافظات الجمهورية، بالشكل اللائق والأمثل لإستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، لافتاً إلى أنه من المقرر افتتاح 314 مسجدا خلال شهري سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المسجد يمثل صرحاً إسلامياً ومنارة تثقيفية ودعوية جديدة تُضاف لبيوت الله وتسهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسي وسطية الإسلام السمحة.

وأشار إلى أنه في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، سيجري افتتاح 53 مسجدا بتكلفة تتخطى 200 مليون جنيه، ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد وصيانة، وذلك بالجهود الذاتية وبالتعاون مع وزارة الأوقاف.