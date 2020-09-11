وزير الأوقاف يوزع 4 أطنان لحوم أضاحي في الشرقية

وزع الدكتور محمد مختار وزيرالأوقاف، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، 4 أطنان لحوم أضاحي مقدمة من وزارة الأوقاف للأسر المستحقة بالقرى الأكثر احتياجاً بنطاق دائرة المحافظة.

أوضح وزير الأوقاف أنه إيماناً من الوزارة بتوسع قاعدة التكافل الاجتماعي ومد يد العون للأسر الفقيرة والمستحقة، لتوفير حياة كريمة لهم وتزويدهم بكميات اللحوم اللازمة لسد إحتياجاتهم خلال الأيام المقبلة.

ومن جانبه أشاد محافظ الشرقية بجهود وزارة الأوقاف والحكومة لتوفير احتياحات المواطنين المستحقين من السلع الأساسية والمواد الغذائية وخاصة لحوم الأضاحي لتوزع على الأسر الأكثر احتياجاً من أبناء المحافظة.