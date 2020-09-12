عمرو أديب ردا على شائعة هدم المساجد: مصر جوامع وطلع لها بلد

رد الإعلامي عمرو أديب، على مزاعم الجماعات الإرهابية، بأن مصر تهدم المساجد: "احنا عندنا اللي عايز يبني عمارة يبني جامع الأول وبعدين يبني العمارة".

وقال "أديب"، خلال تقديمه حلقة الجمعة من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "فيه محطات بنزين فيها جوامع في مصر ودي مبتحصلش في أي حتة في العالم وعندنا الجوامع في كل حتة في مصر".

وأضاف: "الصبح تسمع أذان الفجر من 40 جامع" متسائلًا: "هي قطر فيها كام جامع وهو في قطر في وقت صلاة الجمعة كل الجوامع بتشتغل؟؟" متابعًا: "أنت عارف كام جامع في مصر بيصلي الجمعة؟ وحجم الجوامع في مصر قد إيه؟ ومصر بتبني جوامع قد إيه؟ وهي ناقصة جوامع؟".

واستطرد: "انزل أي قرية وانزل أي شارع وأي مدينة والشارع أوله جامع وأخره جامع ووسطه 10 جوامع".

وقال أديب: "مصر دي بلد جوامع وطلع لها بلد، مش بلد وفيها جوامع، والمصريين مبيعملوش حاجة غير أنهم بيبنوا جوامع واللي عيان ويخف يبني جامع واللي ابنه نجح يبني له جامع واللي يرجع من الحج يبني جامع واللي عايز يبني عمارة ومش عايزها تتهد يبني جامع".