استمرار إزالة الإشغالات في سوق السيل بأسوان

استمرت اليوم أعمال إزالة الإشغالات بسوق السيل الجديد، التابع لحي شرق مدينة أسوان.

وبحسب بيان صادر عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، "تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس مركز ومدينة أسوان قام حي شرق المدينة برئاسة شريف فكري والعاملين بالحي اليوم بإزالة الإشغالات بسوق السيل الجديد، وذلك تحت إشراف علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة لقطاعي شرق والصداقة الجديدة".