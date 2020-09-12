مصابان في مشاجرة بالخرطوش بين أولاد العم والسبب "لعب العيال"

أصيب عامل وزوجته برش خرطوش في محافظة سوهاج، إثر مشاجرة مع سائق وعامل بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة بدائرة مركز المنشأة.

جرى ضبط المتهمين والسلاح المستخدم، ونقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشأة بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية وسقوط مصابين بدائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أنها بين كلاً من طرف أول "عادل.ف.ع" 42 عاما عامل، زوجته "ليلى.ح.خ" 35 عاما، ربة منزل، مصابان برش خرطوش متفرق بالجسم، وجرى نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وبين طرف ثان "نبيل.س.خ" 35 عاما سائق، "سعد.ع.ع" 63 عاما عامل، الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية.

جرى ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح المستخدم، عبارة عن بندقية خرطوش عيار 12.

وبسؤالهما أتهم الطرف الأول الطرف الثاني بالتعدي عليهما وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزة الأول ما أدى لحدوث إصابتهما، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.