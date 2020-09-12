"الوزراء" يشيد بأداء "المنيا" في حل شكاوي المواطنين

احتلت المنيا المركز الثاني بين المحافظات، في نسب إنجاز وحل شكاوي المواطنين التي تلقتها منظومة الشكاوي الحكومية، بإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة خلال شهر أغسطس الماضي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض تقريرا حول موقف رصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء خلال شهر أغسطس الماضي.

ووجه مدبولي الشكر للوزارات والمحافظات والجهات المعنية على تفاعلها، واستجاباتها لشكاوى المواطنين، التي ترد إليها من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

كما أشاد بفرق التدخل السريع التي تتبع عددا من الوزارات، وتبذل جهدا ملموسا في التفاعل الفوري وحل المشكلات، مؤكدا أهمية الدور الذي تقوم به المنظومة في تلقي ورصد الشكاوى.

وذكر التقرير أن محافظات بورسعيد، والمنيا، ومطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، والغربية، والإسماعيلية، والمنوفية، والقليوبية، والشرقية، وبني سويف، والجيزة، وأسوان، والفيوم، وأسيوط، حققت نسب إنجاز متميزة خلال أغسطس الماضي.

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أعلن قبل يومين، أن أكثر المحافظات استجابة في حل شكاوي المواطنين خلال شهر أغسطس، هي أسيوط والمنيا والقليوبية والفيوم والدقهلية والبحيرة وأسوان، لافتاً إلى أن مبادرة (صوتك مسموع) تأتي استكمالا لمنظومة الشكاوي وخدمة المواطنين القائمة بالوزارة.