رئيس تحكيم واختبارات القطن: قانون جديد للرقابة على مغازل الذهب الأبيض

كشف الدكتور محمد خضر، رئيس الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن، عن إعداد قانون جديد لتنظيم عمل الهيئة يسمح لها بالرقابة على مغازل القطن وليس المحالج فقط، كما هو موجود بالقانون الحالي، مشيرا إلى أنّ التعديل الجديد سيسهم في إحكام الرقابة على السوق المحلي والحد من تهريب الأقطان محليا.

وأضاف خضر، أنّ مواصفات القطن مُوحدة عالميا، وفي وقت سابق كان هناك تلاعب في القطن المصري، فبعض المزارعين كانوا يرفعون نسبة الرطوبة بالقطن، موضحا أنّ الدولة نفذت منظومة جديدة لاستلام القطن الموسم الماضي في محافظتي بني سويف والفيوم، بشكل ساهم في منع تلوث القطن ووقف التلاعب في الأوزان ومنع خلط الأقطان، بتوفير أكياس الجمع الصالحة على المزارعين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، لمناقشة مشرع موازنة الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2020/2021.