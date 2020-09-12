الغربية تتلقى 39 ألف طلب تصالح و50 جنيها أقل رسم للمخالفات

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن رئيس الوزراء، حسم الأمر بشأن تخفيض قيمة التصالح على مخالفات البناء، وأعطى المحافظين السلطات للتخفيض، وأنه منذ نحو أسبوعين، أجريت تخفيضات على الأسعار السابقة، تراوحت من 40 إلى 50%، ما زاد من إقبال المواطنين على التصالح.

وأضاف رحمي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية Ten، يوجد لدينا حوالي أكثر من 39 ألف و500 طلب للتصالح، والرسوم تتراوح من 50 جنيه، وتتزايد تدريجيا حسب عرض الشارع والمنطقة، وأقصى سعر نحو 790 جنيه، وتكون في المدن الكبيرة والشوارع الرئيسية.

وأكد، أن الرسوم لم تصل حتى إلى الحد الأقصى الـ2000 جنيه، وقيمة التصالح من 50 إلى 790 جنيه تقريبا، وهذا يعكس تفاهم القيادة السياسية لنبض الشارع، وما يحدث فيه، والمتابعة الدورية للشارع، وتفكير الناس وما يحتاجونه، ويعكس أيضا اهتمام دولة رئيس الوزراء والقيادة السياسية بالإنشاءات البسيطة التي ليس لديها القدرة على سداد الرسوم التي تكون في معظم الأوقات مبالغ فيها.

وتابع، أن كل هذه القرارات، تأتي رفقا بالمواطنين، وتسهيلا عليهم، لكي نجذبهم أيضا لعملية التصالح، لأن التصالح فيه تقنين لوضعهم، والحفاظ على مدخراتهم واستثماراتهم، ويجعل وضعه قانوني وغير مهدد، وبمجرد أخذ المواطن لاستمارة نموذج 3 بعد سداد جدية التصالح، يكون آمن من أي ملاحقة قانونية أو إزالات، وهو فرصة تعطيها الدولة للمواطنين، لكي يحدث تصالح على من خالف في البناء في الفترة السابقة.