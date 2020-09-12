9 إرشادات من الكهرباء للمحافظة على سلامة الأجهزة الكهربائية

قدمت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، للمستهلكين عددا من الإرشادات المتبعة للمحافظة على الأجهزة الكهربائية.

وتستعرض "الوطن" إرشادات الكهرباء للمحافظة على سلامة الأجهزة الكهربائية بالمنازل، وفقا لما حددته شركة الكهرباء، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

إرشادات الكهرباء للمحافظة على سلامة الأجهزة الكهربائية

ـ مراجعة التركيبات الكهربائية، والتفتيش عليها وصيانتها دوريا حتى تطمئن لسلامتها.

ـ التأكد من جودة التلامس عند استخدام مشترك، ويجب ملاحظة علامات زيادة الحرارة في المشترك، كما يجب ألا تزيد أحمال المشترك عن المسموح به، حرصا على سلامتك وسلامته.

ـ استخدم أجهزة الوقاية المناسبة لمنع حدوث حرائق أو صدمات كهربائية.

ـ تركيب الأجهزة الكهربائية يجب أن يتم بمعرفة متخصص، كما يجب أن تكون جميع التركيبات داخل الحائط وليس خارجه.

ـ الانتباه لعدم استخدام مشترك أو زيادة في أطوال التوصيلات إلا إذا كانت معتمدة ومطابقة للمواصفات.

ـ لا تقم بإصلاح أو تركيب أي أجهزة كهربائية بنفسك إلا إذا كنت مؤهلاً لذلك وتم تدريبك عليه.

ـ عدم لمس قطع التوصيل النحاسية المركبة في أي مقبس لأي جهاز باليد مطلقا.

ـ عدم استخدم الأجهزة الكهربائية المتنقلة داخل الحمام، كما أن الأجهزة المركبة داخل الحمام يجب أن تكون طبقاً للمواصفات التي تناسب طبيعة المكان.

ـ الانتباه لعدم استخدام أجهزة معيبة أو بها خلل.