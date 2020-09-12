الكهرباء: العداد الكودي لا يمنح حقوق قانونية للمخالف ولا يعتد به كسند

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن العداد الكودي يختلف عن غيره في سند الملكية فقط، حيث إنه لا يعتد به كسند ملكية ولا يحمل اسم صاحب الوحدة المتعاقد عليها ولكن تحمل رقم كودي للعداد.

الكودي هو عداد مسبوق الدفع لا يختلف عن غيره في طرق الشحن

وأكد حمزة لـ"الوطن" أن قواعد تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبنى ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن، لافتا إلى أن العداد الكودي هو عداد مسبوق الدفع لا يختلف عن غيره في طرق الشحن أو الشكل الخارجي ولا تختلف طريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك به.

قيمة مقايسة الكودي لا تختلف عن التقليدي

​وأشار حمزة إلى أن سعر "الكيلو وات / ساعة" لا يختلف في العداد الكودي عن غيره ويتم محاسبة المشترك، وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها، إضافة إلى أن قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودي لا تختلف عن قيمة العداد التقليدي.

ووافق مجلس الوزراء على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكل المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.

تركيب الكودي بصورة مؤقتة لحين توفيق الوضع القانوني للمبنى

وتضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين إما توفيق الوضع القانوني للمبنى وفقًا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

وأكدت القواعد على أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبنى ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن.

شروط تركيب العداد الكودي للمباني المخالفة

- ألا يكون المبنى على أراضٍ أثرية أو بحرم الطريق أو أرض ملك للدولة أو مخالفًا لشروط الطيران المدني أو للمسافات الآمنة ومقام طبقًا لشروط وخرائط هيئة المساحة.

- العدادات الكودية لا تعتبر سندًا قانونيًا بعدم مخالفة العقار ولا يصدر العداد باسم المستهلك، وإنما يكون له رقم مسلسل فقط.

الأوراق المطلوبة

- محضر سرقة تيار كهربي وعقد تملك أو إيجار للوحدة المخالفة.

- يُشترط أن يسدد المواطن 6 أشهر مقدمًا من متوسط الاستهلاك لضمان تركيب العداد عقب استيفاء الأوراق بحد أقصى أسبوع.