عودة المياه تدريجيا إلى منقباد والوليدية بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انتهاء إصلاح كسر خط طرد محطة صرف صحي الوليدية قطر 600 مم، صباح اليوم السبت، وعودة مياه الشرب تدريجيًا بالخطوط بعد ملء الشبكات بالتدريج.

كان محافظ أسيوط تفقد أعمال إصلاح كسر خط طرد صرف صحي 600 مم الوليدية، بحي شرق أسيوط.

وتابع المحافظ عمليات شفط المياه وإصلاح الخط، مشددًا على سرعة نهو الأعمال والدفع بسيارات المياه النظيفة بالأماكن المتضررة بقرية منقباد بمركز أسيوط والوليدية بحي شرق.

كما تم الدفع بـ20 سيارة مياه، إلى الأماكن التي تأثرت بقطع المياه عنها حتى الانتهاء من الإصلاح.

ووجه محافظ أسيوط الشكر لمسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وفرق الصيانة والطوارئ لجهودهم في إصلاح خط الطرد وعودة المياه للمواطنين بمنطقة الوليدية وقرية منقباد والمناطق المتأثرة.