حبس أب عذب طفليه في الإسكندرية من أجل 70 جنيها

قرر المستشار عبد العزيز سامي، رئيس نيابة سيدي جابر في محافظة الإسكندرية، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تعذيب طفليه وتعريض حياتهما للخطر.

كان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداولوا صور لطفلين مُكبلين أعلى سطح أحد العقارات بالإسكندرية، حيث تبين أن وراء الواقعة والدهم، بسبب قيامها بسرقة مبلغ مالي منه.

وتمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، من تحديد موقع الطفلين بسطح أحد العقارات بشارع النصر دائرة قسم شرطة سيدى جابر.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط قسم شرطة سيدي جابر من إلقاء القبض على الأب المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وقال المتهم (محسن .أ.م)، 35 سنة، عامل، أمام النيابة إنه لم يكن يقصد إلحاق الضرر بولديه، مؤمن، 11 سنة، إبراهيم، 10 سنوات، مؤكدا أنهما اعتادا سرقة الأموال منه وإنفاقها على "البلايستيشن".

وأضاف أنه يوم الواقعة اكتشف اختفاء 70 جنيها، من درج يحتفظ فيه بالأموال فقرر تأديبهما، وأحضر ملاءة سرير قام بتقطيعها واستخدامها في تكبيل الطفلين وإلقائهما أعلى سطح العقار.

وقالت الأم إن زوجها دائم التعدي على طفليهما بالضرب بهدف تأديبهما، لاعتيادهما أخذ النقود منه دون إخباره وإنفاقها على الألعاب الالكترونية.

وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار محمد عبد السلام، أمين المحامي العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية، قرر إخطار نجدة الطفل بالواقعة، تسليم الطفلين لوالدتهما مع التعهد بحسن رعايتهما، وحبس الأب.