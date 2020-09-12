جون طلعت: قانون هيئة ضمان الجودة والتدريب خطوة على الطريق الصحيح

أكد جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، والذي ناقشه وزيرا التعليم والقوى العاملة، خطوة على الطريق الصحيح لاستعادة مكانة التعليم الفني في مصر.

وأشار النائب في بيان صحفي له، اليوم، إلى أن أغلب خريجي التعليم الفني لا يعرفون حتى القراءة والكتابة، مع العلم أنه يتم رصد الملايين من ميزانية الوزارة للتعليم الفني، وفي النهاية نرى خريجين بلا دراية عن أي تخصص.

وأكد جون طلعت أن التعليم الفني في السابق كان له تأثير جيد في وجود خريجين مؤهلين لسوق العمل في كل التخصصات، إلا أنه مع مرور الوقت لم يعد للتعليم الفني أي دور في مصر.

وشدد عضو مجلس النواب على الحكومة ضرورة وضع خطة متكاملة للنهوض بالتعليم الفني وربطه بسوق العمل وتزويد المدارس بكل الإمكانيات، والتركيز على الجانب العملي أكثر من الجانب النظري، مشيرًا إلى أن القانون الذي تمت مناقشته مؤخرًا يسعى لتوفير التدريب الفني والتقني المتطور لطلاب التعليم الفني وتأهيلهم لسوق العمل.