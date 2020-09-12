ندوة تثقيفية وملصقات للتوعية بالأمراض والفيروسات بمطروح

نظمت، اليوم، إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة بمطروح برئاسة أحمد مصطفى نبوي، ندوة تثقيفية بمديرية التأمينات الاجتماعية والمعاشات ومركز التدريب المهني التابع للقوة العاملة بمطروح، للتوعية بالإجراءات الاحترازية للوقاية من مرض "كوفيد - 19".

ووجه الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، بنشر الوعي الصحي وأهميته من خلال سلسلة حملات توعوية على جميع المصالح الحكومية بنطاق المحافظة من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا وواحة سيوة جنوبا.