الخشت: الجامعة تطور البنية التحتية والتكنولوجية للتعليم المدمج

تواصل جامعة القاهرة امتحانات طلاب التعليم المدمج لدور يوليو 2020، والتي يؤديها نحو 6687 طالبا وطالبة من المستوى الرابع وسط إجراءات احترازية مُشددة وبإشراف كامل من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، على أن تختتم الامتحانات يوم الثلاثاء المقبل 15 سبتمبر بالقاهرة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الامتحانات تم وضعها وفق المعايير التي أقرها مجلس الجامعة ما بين أسئلة موضوعية بنظام البابل شيت وأسئلة حل المشكلات، مشيرًا إلى أن الجامعة تقوم بتطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمركز التعليم المدمج لمواكبة متطلبات الجودة في التعليم وقواعدها.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه تم فتح باب التقديم بمركز التعليم المدمج للطلاب الراغبين الالتحاق ببرامج التعليم المدمج خاصة بالنسبة للطلاب الذين مر سنتين على حصولهم على الثانوية العامة أو ما يعادلها لاستكمال تعليمهم العالي، ومن برامج التعليم المدمج: بكالوريوس التجارة "علوم الأعمال"، وبكالوريوس التربية "الطفولة المبكرة"، وليسانس الآداب بـ "تخصصات الترجمة باللغة الإنجليزية، وعلم النفس وتطبيقاته، الدراسات التاريخية وحضارات العالم، علم الاجتماع التطبيقي، النشر والحفظ الرقمي"، وليسانس دار العلوم.

الخشت: 118 شاشة ذكية في 4 كليات بجامعة القاهرة كمرحلة أولى

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة قامت بتركيب 118 شاشة ذكية كمرحلة أولى في 4 كليات وهي التخطيط الإقليمي والعمراني، والاقتصاد والعلوم السياسية، والصيدلة، والدراسات العليا للتربية، بالإضافة إلى استديوهات مركز التعليم المدمج وقاعات مجالس الكليات والجامعة، لتطوير العملية التعليمية وإتاحة عرض وتسجيل المحتوى التعليمي للطلاب بشكل تفاعلي مع إمكانية البث الحي، وذلك ضمن خطة الجامعة الإستراتيجية للتحول الرقمي؛ وتفعيل خطة الجامعة للتعليم الهجين.

وأوضح الدكتور الخشت، أن هذه الشاشات تشمل تطبيقات تعليمية يمكن من خلالها إنشاء محتوى تعليمي تفاعلي أو التعديل على المحتوى التعليمي بشكل يعزز التفاعل الطلابي، مشيرًا إلى أن الجامعة دربت مجموعات من أعضاء هيئة التدريس على كيفية استخدام الشاشات الذكية وتوظيفها في تدريس المقررات الدراسية المختلفة باستخدام التطبيقات والبرامج اللازمة لذلك.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إنه لأول مرة تمتلك الجامعة قاعدة بيانات موحدة للطلاب على مستوى جميع الكليات، مع وجود كود موحد للطالب يستخدمه في جميع خدماته على مستوى الجامعة، حيث شهدت الجامعة عملية تحول كبرى في تهيئة البنية التحتية التكنولوجية، وتطوير بوابات الخدمات الإلكترونية، وميكنة المكتبات وتطبيقاتها، ونظم المعلومات الإدارية لتحقيق نقلة نوعية في أداء الجامعة والارتقاء بالخدمات التي تقدمها للقيام برسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية.

جدير بالذكر أن إستراتيجية جامعة القاهرة للتحول الرقمي تقوم على تطوير فكر الهيكل المؤسسي والمعروف بـ (Architecture Enterprise) لرفع القدرات الحقيقية والمؤثرة للجامعة، كما قامت الجامعة بعملية تطوير مؤسسي للوصول بشكل متكامل ومتجانس إلى تحول رقمي حقيقي ومستدام في إطار سعيها إلى التحول لجامعة ذكية من الجيل الثالث.