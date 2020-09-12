تعافي 4 حالات من كورونا المستجد بـ"عزل كفر الدوار"

أعلن الدكتور ياسر زايد مدير مستشفى عزل كفر الدوار، اليوم، شفاء وخروج 4 حالات من المستشفى، لتعافيهم من فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي استقبلت فيه المستشفى 5 مصابين جُدد، ليصبح إجمالي الحالات بمستشفى العزل 65 مصابا تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 60 عاما.

وأشار الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إلى استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات والحالات، لافتًا إلى التزايد المستمر في معدلات الشفاء من الفيروس، وتحول النتائج من إيجابية إلى سلبية.

وأشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة، لتقيدم أفضل رعاية للمصابين، مثمنًا دورهم الوطني والعمل بكل إخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.