"صحة جنوب سيناء" توفر خدمة تحليل كورونا لراغبي السفر

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، توفير خدمة تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا المستجد" كوفيد – 19"، لراغبي السفر بمستشفى الطور العام بمدينة طور سيناء.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إنه سيجري إجراء التحليل واستخراج شهادة معتمدة من المديرية، بعد تحصيل نسبة 5% حسب تعليمات وزارة المالية للدفع الكاش.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه جرى طرح موقع إلكتروني للحجز والاستعلام عن كافة الاستفسارات الخاصة بإجراء الفحص وهو WWW.clab.mohp.gov.eg، وتبدأ مواعيد العمل من 8.30 صباحًا وحتى 5 مساءً.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن التحليل متاح لجميع الجنسيات، ولا يشترط الإقامة بجنوب سيناء، ورسوم التحاليل للمصريين تصل إلى 1200 جنيه، وللأجانب 100 دولار، وتظهر نتيجة التحاليل خلال 24 ساعة من سحب العينة.

وعن المستندات المطلوبة، قال وكيل الوزارة، صورة البطاقة الشخصية، وصورة جواز السفر بالتأشيرة.