امتحانات الثانوية الأزهرية للدور الثاني بالبحر الأحمر بدون شكاوى

أدى، اليوم السبت، طلاب الثانوية الأزهرية امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي في البحر الأحمر وسط إجراءات احترازية.

ومن جانبه تابع مصطفى أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، سير لجنة معهد بنين الغردقة، للاطمئنان على سير الامتحانات واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأكد أنه لم يتلق أي شكاوى، بخصوص مستوى الامتحان أو سير اللجان.