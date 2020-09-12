استئناف حملة تطعيم الأطفال للوقاية من الشلل في المنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن استمرار فعاليات المبادرة القومية لتطعيم الأطفال للوقاية من شلل الأطفال والذين لم يسبق لهم التطعيم بأي جرعة من لقاح "سولك"، التي بدأت في يوليو الماضي ومستمرة حتى الآن، وذلك في نطاق الوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة على مستوى المحافظة، بهدف الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين.

من جانبه، قال الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المرحلة العمرية للأطفال المستهدفين من التطعيم تبدأ من يناير 2016 وحتى مارس 2018، حيث يتم الان اعطاء الجرعة الثانية وتطعيم الأطفال الذين تخلفوا عن الجرعة الأولى، مشيراً إلى قيام المديرية بتوفير الطعوم اللازمة طوال فترة التطعيم، حتى يتم إعطاء الجرعات الي أكبر عدد من الأطفال المستهدفين.

أوضح وكيل الوزارة، أن الحملة حققت 91% من المستهدف من الجرعة الأولى و63 % من المستهدف خلال الجرعة الثانية، وجارٍ استمرار المبادرة حتى الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، كما يتم التنسيق مع إدارة الطب الوقائي، لتكثيف أعمال المتابعة وعقد الاجتماعات لتقييم اعمال المبادرة لبحث نتائج الحملة.

وأضاف أن المديرية تعمل على توفير أرصدة استراتيجية كافية من مختلف الطعوم والأمصال، حيث تم توفير رصيد استراتيجي من الطعوم اللازمة كالطعوم الخاصة بالمسافرين إلى الخارج والمسافرين لدول متوطن بها أمراض معدية، كطعوم الحمى الصفراء والسحائي الرباعي وشلل الأطفال والكوليرا وتوفير الأمصال الخاصة بحالات العقر والتسمم، بالإضافة الى توافر جميع التطعيمات الروتينية للأطفال وأمصال الطوارئ بجميع المستشفيات.