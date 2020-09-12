مساعدات عاجلة من تضامن الدقهلية لمتضرري عقار شربين المنهار

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية صرف مساعدات عاجلة لمتضرري العقار المنهار بمدينة شربين، بالتنسيق مع مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية بشربين.

وبحسب بيان مديرية التضامن، فقد جرى صرف 5 آلاف جنية مساعدة عاجلة للأسرة المتضررة، كما تقرر صرف 10 آلاف جنيه عن خسائر الممتلكات، بالإضافة إلى مساعدة الإصابة والإعاشة للأسرة من بند الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي وفقًا للقرار الوزاري بعد استيفاء محضر الشرطة.

وفي لقاء الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، بالحالات المضارة أكد استعداد المديرية التام للإيواء في مركز الإغاثة وتقديم كافة المساعدات العينية اللازمة وتوفير كافة احتياجاتهم

وذكرت رئاسة مركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية أن العقار المنهار عبارة عن 4 طوابق وخال من السكان وبه شروخ وصادر له قرار إخلاء، لافتة إلى أن المنزل المجاور له مكون من 3 طوابق وحدثت به تلفيات في أساسات المنزل.

وبحسب بيان رئاسة مركز شربين، فقد نتج عن الانهيار إصابة 3 أفراد جرى تحويلهم إلى قسم الطوارئ يتلقون العلاج، ولا توجد خسائر في الأرواح.

يُذكر أن عقارًا مكونًا من 4 طوابق خال من السكان انهار، ما تسبب في إحداث تصدع في عقار مجاور ملك "حسن صقر" مكون من 3 طوابق وانهيار أجزاء كبيرة منه.

وتسبب الانهيار في إصابة مالك العقار الثاني وزوجته وابنه، ونقلهم إلى مستشفى شربين المركزي لتلقي العلاج اللازم.