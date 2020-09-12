محافظ مطروح يتفقد شبكة طرق بسيوة بتكلفه 45 مليون جنيه

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يرافقه العميد عصام عبد الغني، رئيس مركز و مدينة سيوة، والأحهزة التنفيذية، ومشايخ الواحة، أعمال تطوير عدد من الطرق والشوارع الرئيسية بالواحة، والتي تشمل أعمال رصف طرق بطول 35 كم بتكلفة 40 مليون جنيه.

وتنفذ محافظة مطروح في سيوة أعمال بلدورات وأرصفة بتكلفة نحو 5 ملايين جنيه بطول 9 آلاف متر بشوراع مدخل المدينة "ميدان السوق، ومجلس المدينة، وأبوصحرا، وأنور السادات، وسمير بلال، والرمل".

ويزور محافظ مطروح واحة سيوة على مدار يومين للوقوف على جميع المشروعات الجاري إنشاؤها في الواحة، منها عدد من المشروعات الخدمية وأعمال التطوير الجديدة في سيوة.