"مساج للعلاج".. خديعة ممرض للتحرش بفتاة مصابة بـ كورونا في الدقي

"هنعمل جلسة مساج بسرعة وهتكون بداية العلاج من كورونا"، تلك الكلمات بمثابة خديعة ممرض للتحرش بفتاة حسناء داخل مستشفى خاص في الدقي، وأن الطالبة فوجئت بتصرف الممرض وعندما تحرش بها وهتك عرضها، ارتابت في الأمر فامسكت هاتفها للاتصال بعمتها المتعافية من كورونا وكانت محتجزة بذات المستشفى فخشى الممرض أنها تقوم بتصويره فترك المستشفى وهرب.

48 ساعة على اتهام الفتاة رسميًا للممرض وسرعان ما ألقت المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته حاول التنصل من الجريمة لكن كاميرات المراقبة أظهرت اصطحابه للفتاة داخل المستشفى، وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة هتك العرض.

وحكت الطالبة تفاصيل الواقعة أمام جهات التحقيق بقولها إن أسرتها تقيم في دولة خليجية، وأنها تقيم في مصر برفقة عمتها التي كانت مريضة كورونا، وتم شفاؤها، ثم شعرت الطالبة بأعراض وارتفاع درجة حرارة، فتوجهت إلى المستشفى يوم الاثنين الماضي؛ لإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، للتأكد من مدى إصابتها بالفيروس، ودخلت إلى غرفة العلاج؛ فأوهمها ممرض بضرورة عمل "مساج" كنوع من التأهيل للعلاج، ولكنها فوجئت بقيامه بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وموضع عفتها؛ فأخرجت هاتفها المحمول لمراسلة عمتها، فاعتقد الممرض قيامها بتصويره، فتركها وخرج من الغرفة خشية تصويره.

وأفادت التحريات بأن الفتاة أخبرت عمتها بما تعرضت له ما دفعها لاستدعاء ممرض آخر للسؤال عن زميله فأخبرهم أن أخلاقه جيدة وتزوج في شهر أغسطس الماضي ولا يمكن قيامه بتلك الأفعال، ثم قامت عمة الفتاة بالشكوى لمدير المستشفى الذي أخبرها أنه سيقوم بفصله من العمل وعندما علم الممرض المتهم بما يحدث في المستشفى لم يذهب إلى العمل مرة أخرى.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة ألقت القبض على ممرض في مستشفى بمنطقة الدقي لاتهامه بالتحرش بفتاة، 23 عاما، مريضة بفيروس "كورونا" أثناء حجزها في المستشفى.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، أن الواقعة بدأت بورود بلاغ من طالبة جامعية، 23 سنة، أثناء حجزها في مستشفى بالدقي لإصابتها بفيروس كورونا، بقيام ممرض بالتحرش بها وملامسة مناطق عفتها، وانتقلت قوة أمنية من المباحث إلى المستشفى، وقامت بتفريغ الكاميرات ومناقشة الشهود، وأمكن تحديد الممرض البالغ 35 سنة، وجرى ضبطه وإحالته للنيابة.