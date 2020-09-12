انضمام 3 أتوبيسات فاخرة لأسطول "السوبرجيت"

أعلنت شركة الاتحاد العربى للنقل البري "سوبرجيت"، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، أنَّه بناءً على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بالتدعيم المستمر لأسطول أتوبيسات الشركة لضمان المحافظة على مستوى خدمة متميز، استلمت الشركة 3 أتوبيسات فاخرة من شركة "قسطور مصر" للصناعة والتجارة "مان" المصرية الوطنية.

جاء ذلك ذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 10 أتوبيسات جديدة بتكلفة 50 مليون جنيه ليصبح إجمالي ما وصل من هذه الصفقة حتى الآن 7 أتوبيسات، وبذلك يصل إجمالي أسطول الأتوبيسات الحالي بالشركة إلى 217 أتوبيسا ستصل قبل نهاية هذا العام إلى 220 أتوبيسا، بعد وصول الـ3 أتوبيسات المتبقية من التعاقد .

وأوضح بيان "السوبرجيت"، أن الـ10 اتوبيسات الجديدة التي تم التعاقد عليها لتدعيم أسطول الشركة ستسهم في تقديم خدمة متميزة للركاب، إضافة إلى أهميتها الكبيرة في تشجيع الصناعة المصرية الوطنية وخلق فرص عمل جديدة مضيفا أن هذه الأتوبيسات تتضمن خدمات متميزة للراكب مثل: (إنترنت مجاني – تتبع الرحلات- مداخل شحن –USB مقاعد مصممة بمسافات أكبر بين المقاعد لمزيد من الرفاهية والراحة- شاشات خلف كل مقعد لعرض الأفلام العربية والأجنبية والموسيقى).

وأشار البيان إلى أن هناك خطة شاملة يتمّ تنفيذها لتطوير أسطول شركة الاتحاد العربى للنقل البرى سوبرجيت، ورفع الكفاءة الفنية له، خاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة بتعظيم منظومة النقل الجماعى، بما يسهم في مواكبة خطط الدولة التنموية بالمحافظات المختلفة، إضافة إلى أن هناك تعاقدات أخرى ستقوم بها الشركة في المستقبل القريب لتدعيم أسطولها للحفاظ على مستوى الخدمة المتميز المقدم لجمهور الركاب.