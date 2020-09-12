"شبشب وتيشرت" يكشفان مأساة طفل ابتلعته ترعة المنصورية

دوامة داخل ترعة المنصورة، ابتلعت طفل عمره 11 سنة، نزل للاستحمام ظهر اليوم، في مياه الترعة بالقرب من معهد طيبة في أبو النمرس.

لفت انتباه المارة، وجود "شبشب وتي شيرت" ملقيان على جرف الترعة، وبعدها تم إبلاغ الشرطة، فحضرت قوة أمنية من الإنقاذ النهري، حتى تمكنوا من انتشال جثمانه.

كان اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، دفع بفريق إنقاذ نهري بقيادة العميد ماجد سعفان.

وانتشل رجال الضفادع البشرية جثة الغريق، وتبين أنه يبلغ من العمر 11 سنة، يرتدي بنطالا أحمر اللون وعاري الجسد من أعلى، وعثر على "شبشب، تي شيرت" على ضفة الترعة.

وأفادت التحريات الأولية تحت إشراف العقيد أحمد نجم، والرائد محمد داوود، بأن المتوفى "مجهول الهوية"، نزل للاستحمام لكن جرفه التيار.