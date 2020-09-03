غرق طفل أثناء أستحمامه في ترعة ببني سويف

لقي طفل، يبلغ من العمر 9 سنوات، اليوم، مصرعه، غرقا في ترعة أمام منزله بقرية الجمهود التابعه لمركز الفشن جنوب بني سويف.

تلقى العميد محمود مهني مأمور مركز الفشن، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى الفشن المركزي، بوصول طفل يدعى عمر يحي سعد، 9 سنوات، جثة هامدة من قرية الجمهود.

وانتقل الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن، إلى مكان الحادث. وتبين من تحقيقات المباحث أن الطفل كان يستحم في ترعة أمام منزله بالقرية، ولعدم إجادته السباحة، غرق.

وتبين من توقيع الكشف الطبي على الضحية، أن سبب الوفاة هو أسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة. جرى تحرير محضر بالواقعة، وصرحت نيابة الفشن بدفن الجثة.