غرق طفل في مياه ترعة الإبراهيمية ببني سويف

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، اليوم، جثة طفل، لقي مصرعه غرقًا أثناء محاولته الهرب من شدة حرارة الجو بالاستحمام في مياه ترعة الإبراهيمية بقرية بني قاسم التابعة لمركز ببا، جنوب بني سويف.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا، بغرق "علاء . ن . أ" 10 سنوات، أثناء محاولته الهرب من شدة حرارة الجو بالاستحمام في مياه ترعة الإبراهيمية.

وجرى استدعاء قوات الإنقاذ النهري، التي تمكنت من انتشال جثة الطفل، وتبين أنه أسرته تقيم بمحافظة القاهرة، وحضرت إلى قرية بني قاسم التابعة لمركز ببا، لحضور حفل زفاف أحد الأقارب، وتسللا الضحية وشقيقه خلسة من أسرتهم للاستحمام في مياه ترعة الإبراهيمية، ولعدم إجادته السباحة توفي باسفكسيا الغرق.

ودفع فرع هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور إسلام عساف، بسيارة نقلت جثة الطفل المتوفى إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي؟

وجار تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة والعرض على النيابة العامة لاستصدار تصريح دفن الجثة.