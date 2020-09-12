"حماية المستهلك" يحيل 26 معرض سيارات للنيابة لعدم إعلانها عن الأسعار

جاء ذلك في ضوء الاجراءات التي يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتعزيزاً لدور الجهاز في تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، وضماناً لحقوق المستهلكين في مجال التعاقد عن بعد على الخدمات والسلع.

أعلن الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، إحالة 26 معرض لبيع السيارات بمحافظات "كفر الشيخ – بورسعيد – الفيوم – بني سويف – أسوان - الدقهلية" الى النيابة العامة وذلك بسبب عدم الإعلان عن الأسعار أو البيانات الخاصة بالسلعة المعروضة للبيع وذلك بالمخالفة لنصوص المواد 4 ، 5 ، 7 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وأضاف أنَّه تم ضبط 26 معرض سيارات لم يلتزم بتطبيق قانون حماية المستهلك وتم تحرير محاضر وإحالتها للنيابة المختصة استكمالا للحملات التي بدئها جهاز حماية المستهلك لضبط العمل بمعارض السيارات.

وأشار إلى أن الإحالة جاءت في ضوء مخالفة مديرى الصفحات للمواد أرقام 4 ، 7، 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتي تلزم المورد بضرورة اعلام المستهلك بكل البيانات الجوهرية عن المنتجات وبصفة خاصة مصدر المنتج وثمنه، كما يلتزم المورد بان يتضمن الإعلان عن المنتج أو الخدمة تحديد السعر الشامل لكل ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى.

وقال إنَّ عدم الإفصاح عن سعر المنتج ينتقص من حقوق المستهلك، الذي نص القانون على حقه في المعرفة، مبينا أن مخالفة ذلك يعرض صاحبها لتوقيع غرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه على الشركات وحتى منصات البيع الإلكترونية التي لا تفصح عن أسعار منتجاتها بشكل واضح.

وناشد جموع المستهلكين بضرورة التأكّد من بيانات السلع والخدمات قبل التعاقد عليها، لاسيما وأن كان ذلك التعاقد عن بعد أو بواسطة وسيلة إلكترونية، مؤكدا استمرار جهود الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي للبلاد.

ودعا المستهلكين إلى التوجه بشكواهم للجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي، والموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإليكتروني عبر الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.