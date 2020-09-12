الكهرباء: 30300 ميجاوات أقصى حمل متوقع للشبكة اليوم

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أقصى حمل متوقع للشبكة مساء اليوم، هو 30300 ميجاوات، وأن الفارق بين الطاقة المنتجة هو 14200 ميجاوات.

وأشار الجهاز إلى أن أقصى حمل للشبكة، هو 28200 ميجاواتن وأدنى حمل كان 23065 ميجاوات، موضحة أن الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية وهو عبارة عن مجموعة من الإجراءات أوالتقنيات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة دون المساس براحة الأفراد أو إنتاجيتهم واستخدام الطاقة عند الحاجة الحقيقية لها، حيث إن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها لا يعني منع استهلاك الطاقة بقدر ما يعني استخدام هذه الطاقة بأسلوب أكثر كفاءة بما يحد من إهدارها.

ويتحمل قطاع الكهرباء مبالغ طائلة سنويا لتغطية أحمال الذروة والتي تستغرق فقط عددا محدودا من الساعات، خلال فصل الصيف، فمن الضروري تعريف المواطنين بأهمية الترشيد وفوائده لترحيل الأحمال غير الضرورية.