محافظ مطروح: إنشاء بئر مياه بسيوة بتكلفة 7 ملايين جنيه

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن إنشاء بئر مياه عميق في واحة سيوة، بتكلفة 7 ملايين جنيه، وبطاقة أولية مقترحة تبلغ أكثر من 250 متر مكعب.

وقال "شعيب"، في تصريحات اليوم، إنه تم إسناد أعمال حفر البئر إلى جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، في إطار القضاء على الآبار العشوائية، وتوفير مصادر مياه مقننة لري الزراعات، ومنع زيادة كميات مياه الصرف الزراعي في سيوة، مع التوعية بأهمية الاعتماد على الطرق الحديثة في الري.

وتفقد المحافظ وشيوخ قبائل سيوة موقع إنشاء بئر المياه الجديد، لخدمة أهالي سيوة والمزارع بها، مؤكداً أنه سيتم البدء في الأعمال التنفيذية خلال الأيام المقبلة.