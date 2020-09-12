أوكا يبدأ تصوير أحدث أغانيه بعنوان "أتدلع 1991"

بدأ مطرب المهرجانات الشهير "أوكا"، اليوم، تصوير أحدث أغانيه بعنوان "أتدلع 1991"، على طريقة الفيديو كليب في أحد الاستوديوهات الشهيرة بالقاهرة، وسيقوم بطرحها عقب الإنتهاء من عمل المونتاج والمسكاج لها على جميع القنوات الفضائية، وعلى قناته الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "أتدلع 1991" كلمات وتوزيع "أوكا" وألحان "بينووو"، تدور فكرة الأغنية في إطار عام 1991، تحت إشراف زوجته مي كساب، مدير تصوير فيدريكو كورنو، إخراج يحيى علاء، إنتاج 8% برودكشن، وإدارة أعمال الفنان "أوكا" تالنت ميديا برودكشن والمسؤول من الشركة شيتوس.

جدير بالذكر أن أوكا تعاون بكثافة مع زوجته مي كساب الفترة الماضية، حيث قدم توزيعاً موسيقياً لأغنيتها الأخيرة "ودي عاجبك فيها إيه"، من كلمات "أمير طعيمة"، وألحان الراحل"أشرف سالم"، ميكس وماستر "جورج يعقوب"، والتي طرحتها منتصف يونيو الماضي عبر حسابها الشخصي على موقع "يوتيوب".

وقبلها بأشهر قدمت "مي" أغنية بعنوان "ماما فين"، بالتعاون مع "أوكا" وابنتهما "فريدة"، من كلمات "حسن عطية"، ألحان وتوزيع "أوكا"، وجاء تصوير الأغنية بشخصيات كرتونية.