محلية فارسكور تناقش معوقات تمويل مبادرة "مشروعك"

عقدت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور، في محافظة دمياط، برئاسة اللواء وحيد رضوان، اجتماعاً بحضور كل من محمد عبدالجواد حماد، مدير البنك الزراعي المصري بفارسكور، وعبد المحسن الحسيني، مدير فرع فارسكور، و زينب المنسي، مندوب البنك الزراعي المصري بفارسكور، وسلوى المحاريق، مدير مقر مبادرة "مشروعك" بفارسكور، لمتابعة سير العمل بالمبادرة، ومناقشة العقبات التي تعوق تمويل المشروعات المقدمة للبنك.

كما تم، خلال اللقاء، مناقشة سبل تنشيط وزيادة حجم القروض، وعدد المشروعات الممولة داخل مبادرة "مشروعك"، وذلك طبقاً للتعليمات الوزارية، مع اتخاذ كافة سبل الوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.