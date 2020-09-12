إصابة 5 في مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بأسيوط

أصيب 5 أشخاص بطلقات نارية، قبل قليل، في مشاجرة بالأسلحة النارية، نشبت بين أبناء عمومة من عائلة "المشارفة"، في قرية "العزايزة"، التابعة لمركز الغنايم بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الغنايم، بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين أبناء عمومة بقرية "العزايزة"، دائرة المركز، ووقوع إصابات.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة من عائلة "المشارفة"، بسبب خلافات عائلية.

أسفرت المشاجرة عن إصابة كل من "هند جعفر صديق"، 35 سنة، و"علي جعفر صديق"، 32 سنة، و"أحمد وصفي شداد"، 16 سنة، و"خيري شداد صديق"، 32 سنة، و"وصفي شداد صديق"، 45 سنة، تم نقلهم إلى مستشفى الغنايم المركزي، وجرى تحويل المصابين من الأول إلى الثالث لمستشفى أسيوط الجامعي.

تم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.