محافظ أسوان: 151 مليون جنيه لرصف وتطوير الطرق الرئيسية والفرعية

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن موافقة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على إدراج مشروع إعادة رصف وتطوير طريق "أسوان - وادي العلاقي" بطول 160 كم جنوب شرق مدينة أسوان ضمن خطة العام المالي المقبل.

جاء ذلك بناءاً على طلب المحافظة وإستجابة للمطالب الجماهيرية بعد الزيارة الميدانية التى قام بها المحافظ لقرية وادى العلاقى الشهر الماضي، بالإضافة إلى خلق إمتداد عمراني وإستثماري وتنموي جديد للإستفادة من الثروات التعدينية والمحجرية التى تتمتع بها هذه المنطقة الواعدة.

ولفت المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم، إلى اعتماد 151,1 مليون جنيه لإعادة رصف ورفع كفاءة العديد من الطرق الرئيسية والداخلية من أبرزها طريق السماد وحتى المنطقة الصناعية بالعلاقى بطول 8 كم، بجانب طريق كورنيش النيل القديم ومداخله بداية من المدخل الشمالي وحتى حديقة فريال وشارع الفنادق بطول 8 كم.

وأضاف عطية، أن الخطة الإضافية تشمل طريق كسر الحجر ومداخله، وأيضاً الطريق الدائري بدءاً من المستشفى الجامعي وحتى ميدان المحطة بطول 5 كم، علاوة على شارع شرق البندر بداية من النجدة وحتى النفق، فضلاً عن الشارع الجديد وشوارع المطار والبركة وعباس فريد والشواربى الجديد بإجمالى أطوال 8 كم، ويتوازى مع إعادة رصف شارع أبطال التحرير ومداخله، وأخيراً منطقة أطلس وشارع هميمي الجبلاوي بإجمالى أطوال 5 كم.

وأشاد محافظ أسوان بالدعم الحكومي اللامحدود من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لإعادة الوجه الحضاري والجمالي لعاصمة الشباب والثقافة والاقتصاد الإفريقى في كافة القطاعات بما يساهم في الإرتقاء بمستوى شوارعها الرئيسية والداخلية بما يتواكب مع استضافتها للعديد من الأحداث والمنتديات والمؤتمرات الدولية والقارية.

وتابع أنه تم إعطاء الأولوية فى رصف الطريق بالمدن والقرى طبقاً للمطالب والإحتياجات الجماهيرية والطرق التي تخدم أكبر قطاع من المواطنين بهدف تخفيف الأعباء عنهم وعن أصحاب المركبات بما يحقق السيولة المرورية المطلوبة وخاصة أنه سيراعي مع الرصف إعادة تأهيل البلدورات والأرصفة والتخطيط والعلامات الإرشادية، فضلاً عن تنفيذ أعمال التجميل والتشجير والدهانات والإنارة لتتحول إلى بانوراما جمالية تتناسب مع المكانة الحضارية والتاريخية لعروس الجنوب.