الصحة: نستهدف استقبال 15 ألف متطوع لتجارب لقاحي كورونا

قالت الدكتورة نهي عاصم، مستشار وزير الصحة لشؤون البحث العلمي، إن اليوم هو الأول لاستقبال المتطوعين للخضوع لتجارب لقاحين ضد فيروس كورونا، والمستهدف 15 ألف متطوع، ويتم إجراء تلك التجارب على الأصحاء وليس المرضي بفيروس كورونا، وتكون المشاركة ضمن التجارب مجانا وبدون مقابل.

وأضافت "عاصم"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن أساسيات الشروط للخضوع للتجارب أن يكون شاب ولا يعاني من أمراض مزمنة ولا يجوز لكبار السن أو السيدات الحوامل، موضحه أن من سيخضع للتجارب ستكون هناك متابعات عليهم عن طريق التليفون، كما سيتم زيارتهم منزليا كل 3 أشهر: "المتطوعين هيعيشوا حياتهم عادي ويروحوا شغلهم مع اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد كورونا".

وأكدت أنه يتم توزيع العقار بين المتطوعين بطريقة عشوائية لقياس النتائج فيما بعد، وهما تطعيمين انتجتهم دولة الصين، مشيره إلى أن هناك 35 ألف متطوع قد شاركوا في تلك اللقاحات من دول الإمارات والأردن والبحرين، حيث أن اللقاح يجب أن يكون مر باختبارات معينه قبل طرحه بالأسواق للمرضي ومن ثم تصنيعه في مصر.

وتابعت: "أحنا لازم نستمر أننا ناخد حذرنا من كورونا، وفيه كلام كتير عن الموجة الثانية للفيروس، ومفيش خلاف علمي يفرق معانا في طريقة أعراض اللي بتظهر على المرضي، وأحنا داخلين على الخريف والموضوع هيكون فيهقلق، والأهم هو الألتزام علشان هيفرق جدا".