إجراء فحص كورونا لـ4200 مواطن مسافر للخارج بالشرقية

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجراء فحص الحمض النووي PCR الخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لـ4200 مواطن من المسافرين للخارج من أبناء محافظة الشرقية.

وأشار إلى اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إجراء الفحوصات المعملية للمسافرين، بناء على تعليمات سلطات الطيران المدني والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الاختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها.

وأوضح أن مواعيد الحجز وسحب العينات، يومياً بدءاً من الساعة 9 صباحًا، بما فيها العطلات الرسمية والراحات، ويقوم المواطن الراغب في الخدمة بالحجز من خلال الموقع الإلكتروني https://clab.mohp.gov.eg/ على الإنترنت، ويقوم باستيفاء الأوراق المطلوبة "صورة جواز السفر، صورة ضوئية من تذكرة السفر، صورة بطاقة الرقم القومي"، مع سداد الرسوم المالية، ويتم تسلم النتيجة بعد 24 ساعة من سحب العينة.