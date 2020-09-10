بالفيديو.. آسر ياسين يقلد شخصية نيللي كريم في "بـ100 وش"

علقت الفنانة نيلي كريم، على وصف الجمهور لمسلسل "بـ 100 وش" انه شبيه لـ"عصابة حمادة وتوتو"، قائلة: "قالوا حاجات كتير ملهاش علاقة باللي بنعمله في المسلسل".

وأكدت "كريم"، خلال حوارها مع الإعلامية "منى الشاذلي" ببرنامج "معكم"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن شخصيتها في المسلسل لم تكن "سكر"، حيث إنه كان اقتراح من المخرجة كاملة أبو ذكري، موضحًا أنها تخيلت شخصية "سكر" مع شرح المخرجة عن دورها في المسلسل.

وأوضحت أن اول يوم تصوير هو الأصعب على الإطلاق على كل الفنانين، حيث إنها تبحث عن تماشي ملابسها والميكب مع شخصيتها في المسلسل، التي تستمر به لفترات المسلسل.

وقلد آسر ياسين، أحد ممثلي المسلسل، الفنانة نيلي كريم في "الصوات المرتفع" طوال فترات المسلسل، موضحًا أنها جسدت الدور بطبيعتها وصوتها المرتفع.