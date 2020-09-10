منى الشاذلي: "بـ100 وش" اعتمد على الأداء العظيم للممثلين

وجهت الإعلامية منى الشاذلي، التحية لكل الفنانين في مسلسل "بـ100 وش"، قائلة إن المسلسل اعتمد على الأداء العظيم للمثلين والمخرجة ولا يوجد به أي لحظات من الملل: "كان في علاقة حب وشغف بالعصابة، وأصبح علاقة حب بين الفنانين في العمل حتى بعد انتهاء فترة عرضه على التلفزيون".

وأضافت خلال حلقة اليوم من ببرنامج "معكم"، عبر فضائية "سي بي سي" : "بحيي العصابة وفريق العمل بأكمله"، وأن هناك علاقة نشأت بين الجمهور ولحظات المسلسل وجميع الممثلين في المسلسل، موضحة أن الجمهور كان بيدعي للعصابة بإنهم ميتقبض عليهم والسرقة تنجح، "معرفش ده تفاعل سلبي ولا إيجابي بس ده نجاح".

يذكر أن مسلسل بـ100 وش بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، إسلام إبراهيم، زينب غريب ومن إخراج كاملة أبو ذكري.