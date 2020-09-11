نيللي كريم: أفضل شخصية ليا في "بـ100 وش" الخليجية وأصعبهم المسنة

روت الفنان نيللي كريم، تفاصيل دورها في مسلسل "بـ100 وش"، قائلة إنها أحبت كل الشخصيات التي أدتها، موضحة أن أصعب الشخصيات أدتها كانت شخصية السيدة المسنة "لبست ماسك كامل، وكان مكياج في الأيدين والوش، الماسك الكامل أصعب، غير لما أركب المناخير بس مثلا".

وأضافت "كريم" خلال لقاء ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أن وضع المكياج يفرق معها بشكل كبير، "كاملة أبو ذكرى لما شافتني، قالت لي أنت ست عجوزة كيوت أوي".

وأوضحت أن أفضل شخصية قدمتها في المسلسل، عندما كانت تؤدي دور الخليجية وتقول "عالي.. عالي.. عالي"، حيث أنهم كانوا يصورون في محال ذهب بشكل حقيقي، "في الشخصية دي اتكلمت 3 لهجات مختلفة".

يذكر أن مسلسل بـ100 وش، بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، إسلام إبراهيم، زينب غريب ومن إخراج كاملة أبو ذكري.