"كورونا" تضرب الجميع.. هبوط في أرباح شركات الصحة والأدوية!

حقّقت الشركات المدرجة فى قطاع الصحة والأدوية بالبورصة المصرية أداءً متبايناً خلال الستة أشهر الأولى من 2020، حيث انخفضت أرباح 8 شركات مدرجة توافرت عنها المعلومات المالية لتسجل 535 مليون جنيه، مقارنة بأرباح قدرها 596 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بمعدل تراجع قدره 10.2%، إذ حققت 4 شركات معدلات نمو إيجابية فى الأرباح هم؛ أكتوبر فارما، العبوات الطبية، مينا فارم وسبأ للأدوية، بينما تراجعت معدلات أرباح 4 شركات، بنهاية يونيو 2020 والتى تشمل كلاً من إيبيكو، ابن سينا فارما، النزهة الدولية، الإسكندرية للخدمات.

أرباح الشركات تتراجع 10.2% فى النصف الأول من 2020 رغم زيادة الإيرادات إلى 11.7 مليار جنيه ونمو طفيف بـ1.5% فى الأصول

وتزامن مع ذلك نمو إيرادات الشركات بنحو 9.8% لتسجل 11.779 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ10.697 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2019، كما حقق إجمالى المركز المالى أو موجودات الشركة لـ6 شركات فقط ارتفاعاً بـ1.5%، حيث وصل إلى 15.432 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، مقارنة بـ15.196 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، مع ملاحظة أن شركتى العبوات الطبية والنزهة الدولية لم تعلنا عن مركزهما المالى خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالى حتى الآن.

وتتفق الزيادة فى أرقام المبيعات مع مخصّصات القطاع فى الموازنة العامة للدولة، فبعد أن كانت مخصّصاتها 44.95 مليار جنيه فى 2015/ 2016، و48.94 مليار جنيه فى موازنة 2016/ 2017، فإن عام 2019/ 2020 شكّل نقطة تحول نحو استعادة النشاط تألقه من جديد، حيث بلغ معدل الزيادة فى المخصّصات 20.6% على العام السابق.

واتّجهت الدولة لزيادة مخصّصات الإنفاق على قطاع الصحة بمبلغ 82 مليار جنيه بالموازنة العامة للسنة المالية 2020/ 2021 عن موازنة العام الماضى، لتبلغ مخصّصات القطاع 258 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 46%، الأمر الذى جعل لدى القطاع قدرة كبيرة فى مجابهة فيروس كورونا، وذلك على عكس كثير من دول العالم.

محيى حافظ: "فتح التصدير" الضمانة الوحيدة لاستعادة النشاط بشكل كامل فى قطاع الأدوية

وفى هذا الصدد، قال الدكتور محيى حافظ، عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن قطاع الأدوية فى استعادة نشاطه بشكل تدريجى خلال النصف الثانى من العام الحالى، بالتزامن مع عودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها، حتى إن لم يظهر ذلك على الأرباح فى النصف الأول، إلا أن مبيعات الشركات شهدت ارتفاعاً بـ10%، مضيفاً أن استعادة النشاط بشكل كامل ما زال يتوقف على فتح أبواب التصدير وقدرة الشركات على استيراد المواد الفعّالة، خاصة بعد نفاد الكميات المتاحة حالياً فى مخازن الشركات.

محمـد رضا: أغلب الشركات ستحقق نتائج سلبية خلال العام الحالى بضغط من نتائج النصف الأول

فيما توقع محمد رضا، الرئيس الإقليمى لبنك الاستثمار سوليد كابيتال، أن تتراجع أرباح أغلب الشركات خلال العام الحالى، بضغط التراجع الكبير فى صافى الأرباح فى النصف الأول من 2020، وذلك باستثناء عدد من الشركات، التى تمتلك بعض المقومات التى تؤهلها للحفاظ على مستويات أرباح مرتفعة من خلال الاستفادة من الأزمة الراهنة، وعلى رأسها شركتا «أكتوبر فارما ومينا فارم».

أرباح "إيبيكو" تتراجع 34.1%

تراجعت أرباح شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية - إيبيكو خلال النصف الأول من 2020 بـ34.1%، حيث أوضحت القوائم المالية للشركة تحقيقها صافى ربح بلغ 262.2 مليون جنيه فى نهاية يونيو، مقابل 398.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

كما تراجع إجمالى المركز المالى للشركة بـ5.2%، لتهبط الموجودات إلى 4.275 مليار جنيه فى يونيو، مقارنة بـ4.512 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، فيما انخفضت إيرادات الشركة لتصل إلى 1.45 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 1.75 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.

"ابن سينا فارما" ترتفع موجوداتهما بـ4.7%

أوضحت القوائم المالية لشركة ابن سينا فارما تراجع صافى أرباحها خلال النصف الأول من 2020، بنسبة 13.7%، حيث حققت صافى ربح 88.9 مليون جنيه فى يونيو، مقابل 103.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2019.

وسجل إجمالى المركز المالى للشركة ارتفاعاً بـ4.7%، حيث بلغ فى النصف الأول من العام الحالى 8.544 مليار جنيه فى يونيو الماضى، مقارنة بـ8.169 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2019، فيما ارتفعت إيرادات الشركة إلى 9.105 مليار جنيه، مقابل 7.728 مليار فى الستة أشهر الأولى من 2019، بمعدل نمو بلغ 17.8%.

"النزهة الدولية" تتراجع أرباحها بـ25%

كشفت القوائم المالية لمستشفى النزهة الدولى، عن النصف الأول من العام الحالى، تراجع صافى ربح الشركة بنسبة 25%، حيث سجل 20.97 مليون جنيه بنهاية يونيو 2020، مقابل صافى ربح 27.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

كما تراجعت إيرادات مستشفى النزهة خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالى بنسبة 13.6%، لتسجل 87.34 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 101.21 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

تراجع مبيعات "الإسكندرية للخدمات الطبية"

شهد صافى أرباح شركة الإسكندرية للخدمات الطبية -المركز الطبى الجديد- الإسكندرية، خلال النصف الأول من 2020، تراجع أرباحها بنسبة 61%، حيث حققت صافى ربح بلغ 4.98 مليون فى يونيو الماضى، مقابل أرباح بلغت 12.8 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2019.

فيما سجل إجمالى المركز المالى للشركة تراجعاً بنسبة 4.13%، حيث بلغ فى النصف الأول من العام الحالى 318.7 مليون جنيه فى يونيو الماضى مقابل 332.5 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، كما تراجعت إيرادات الشركة بـ 6.8% لتصل إلى 93.83 مليون جنيه فى يونيو، مقابل 100.7 مليون جنيه إيرادات خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

"أكتوبر فارما" تضاعف أرباحها 7 مرات

أظهرت القوائم المالية لشركة أكتوبر فارما، خلال النصف الأول من 2020، ارتفاع أرباحها بنسبة 711%، حيث حققت صافى ربح بلغ 27 مليون جنيه فى يونيو الماضى، مقابل أرباح بلغت 3.33 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.

كما سجل إجمالى المركز المالى للشركة نمواً بـ6.4%، ليبلغ 573 مليون جنيه فى يونيو الماضى، مقارنة بـ538 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019، فيما بلغت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من عام 2020 نحو 244 مليون جنيه، مقابل 239 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له، بمعدل نمو 2%.

"العبوات الطبية" ترتفع أرباحها بـ11.15%

تمكنت شركة العبوات الطبية من تحقيق نمو فى صافى أرباحها خلال النصف الأول من 2020 بـ11.15%، حيث حققت صافى ربح خلال الفترة نفسها بقيمة 3.014 مليون جنيه فى يونيو الماضى، مقابل 2.711 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الحالى. كما ارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالى بقيمة 18.64 مليون جنيه فى يونيو الماضى، مقارنة بـ13.64 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له، بمعدل نمو 36.6%.

"مينا فارم" تسجل نمو فى أرباحها بـ156%

كشفت القوائم المالية لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، عن النصف الأول من العام الحالى، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 156.11%، حيث سجلت صافى ربح بلغ 130.11 مليون جنيه فى يونيو الماضى، مقابل 50.8 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

كما سجل إجمالى المركز المالى للشركة نمواً بـ6%، ليصل إلى 1.749 مليار جنيه فى يونيو الماضى، مقارنة بـ1.650 مليار بنهاية ديسمبر، فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالى لتصل إلى 752.2 مليون جنيه فى يونيو، مقابل 738 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

"سبأ للأدوية" ترتفع أرباحها بـ26.8%

سجل صافى أرباح شركة سبأ للأدوية نمواً بـ26.8% خلال النصف الأول من 2020، حيث بلغت نحو 1.978 مليون جنيه فى يونيو الماضى، مقابل 1.56 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.