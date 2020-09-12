ضبط مسئول بـ"هندسية نجع حمادي" متهم بتسهيل البناء على أرض زراعية

تمكنت مباحث الأموال العامة في محافظة قنا، بإشراف مدير فرع مباحث الأموال العامة بقطاع جنوب الصعيد، من ضبط مسئول سابق بالإدارة الهندسية في نجع حمادي، لاتهامه بتسهيل البناء على الأراضي الزراعية.

وأفاد مصدر أمني بأنه تم ضبط "ر. أ. م."، 49 سنة، مهندس، بعد صدور تقرير من إدارة تقييم الأداء والمتابعة بمحافظة قنا، يشير إلى قيام المذكور بإصدار ترخيص بناء خارج الحيز، لقطعة أرض زراعية وإثباتها أنها داخل الحيز، وإثبات بيانات غير صحيحة على خلاف الحقيقة، مما ترتب عليه تزوير في أوراق رسمية، وتسهيل أعمال البناء للمواطن، على الرغم من تحرير محضر بالتعدي والبناء على أراض زراعية لتلك القطعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.