خلطة "العو" بـ3 آلاف جنيه في اليوم.. سقوط أشهر "طباخ استروكس" بالقاهرة

"تنر وأوانٍ بلاستكية، ومقص ولفافات بلاستيك".. أدوات استخدمها عاطل في منطقة السلام القاهرة لتصنيع مخدر الاستروكس ليتحول العاطل إلى أشهر تاجر استروكس في القاهرة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 2 كيلو جرام "فتشت القوات وكر المتهم وهو عبارة عن شقة وعثرت على عبوة تنر وزنت حوالى 30 كيلو جرام- عبوة تحوى المادة الخام لتصنيع مخدر الأستروكس وزنت 100 جرام وكيس يحوى كمية من اللفافات البلاستيكية الشفافة معدة للتعبئة- مقص معدنى للتقطيع وماكينة لاصق بلاستيك و 2 لاصق شفاف- ميزان حساس ومبلغ مالى وهاتف محمول بحوزة عاطل لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تصنيع مخدر الاستروكس بقصد الإتجار متخذاً من الشقة محل سكنه مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مخدر الاستروكس والإتجار بها، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وأقر المتهم في التحقيقات أنه تعلم تركيب مخدر الاستروكس من خلال الإنترنت ثم جرب التصنيع وكانت المحاولات الأولى سيئة ولم تجذب "الزبائن" لكنه ظل يطور من قدراته ويجرب ما يصنعه على أطفال الشوارع والمدمنين حتى توصل الى تركيبة لاقت إعجابهم.

وأضاف أنه قام باستئجار شقة في منطقة السلام وجلب الأدوات اللازمة للصناعة وقام بتصنيع الاستروكس وبلغت أرباحه يوميا ما يقرب من 3 آلاف جنيه وصار صيته ذائعا بين التجار والمتعاطين على حد سواء لدرجة أنه أطلق على خلطته اسم "العو"، وأحيل المتهم للنيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.