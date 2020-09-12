عبدالمنعم سعيد: الدولة لا تترك أي قضية دون حل

قال الكاتب والمفكر السياسي، الدكتور عبدالمنعم سعيد، إن التقدم والتنمية في مصر يجب أن تسير في مسارين، الأول هو خلق أشياء جديدة مثل محطات كهرباء ومدن وطرق، ومسار آخر هو حل المشكلات العالقة، وهو المسار الأبرز والمعقد بشكل كبير كونه تم في عهود كثيرة سابقة.

وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على فضائية "DMC"، أن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم، سلط الضوء على الحالة الواقعية المتواجدة، وكيفية تعامل الدولة مع التعديات على مخالفات البناء، مؤكدا أن الدولة لا تترك أي قضية من القضايا الكبرى دون حل.

وأكد أن قضية البناء العشوائي، تمثل تحديا آخر ومشكلة صعبة ومركبة، وخوض الدولة في حل بعض القضايا الشائكة مثل التعليم، أحدث "خضة" للمجتمع، مشيرا إلى أن تلك القضية تضر مصر من الناحية الزراعية والغذائية كما تضع صحة المواطنين في خطر، حتى بات هناك مناطق لكتل خرسانية متلاصقة، وهناك محاولة جادة من الحكومة، لحل مشكلة البناء العشوائي والتعديات.

وتابع: "الدولة ترغب في حل المشكلة من خلال التصالح على بعض مخالفات البناء، وليس لجني الأموال، ومخالفات البناء تمتد لأكثر من 40 عامًا ضاع فيها 400 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية في مصر".