عبدالمنعم سعيد: اتفاق الإمارات وإسرائيل أول خبر جيد للمنطقة منذ سنوات

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن الاتفاق الإماراتي الأمريكي الإسرائيلي حول إرساء دعائم السلام، هو أول خبر جيد في المنطقة منذ فترة طويلة، حيث أن ذلك الاتفاق لم يكن مفاجئ بشكل كامل، وأن دولة الإمارات، أرسلت عددا من المساعدات للأشقاء الفلسطينين، لمواجهة فيروس كورونا من قبل، عن طريق مطار تل أبيب.

وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة له عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر"، الذي تقدمه ياسمين سعيد، المذاع على فضائية "MBC مصر"، أن ذلك الاتفاق هام، ويحاول في استغلال الطاقة العلمية الموجودة لدى البلدين في أمر يهم البلدين والمنطقة والعالم بأسره، وهذا الاتفاق لا يتعلق بشكل كبير بالقضية الفلسطينية، موضحا أن المبادرة الإماراتية هي ترجمة حقيقية للمبادرات العربية السابقة عليها.

وعن تركيا أشار "سعيد"، إلى أنه من الممكن أن نرى موقف مصري حازم في ليبيا، ومنطقة شرق البحر المتوسط كله، حيث أن تركيا تتمدد إلى الصومال والقرن الأفريقي، وداخل البحر الأحمر لخلق نوع من العثمانية الجديدة، لاستعادة ذكريات قديمة انتهت منذ سنوات بعيدة، وما بين مصر وتركيا هو قانون البحار، الذي صدقت عليه أكثر من 150 دولة على مستوى العالم، وهو ما ينظم مسائل المناطق الاقتصادية الخالصة.