"بنك القاهرة" يتيح تطبيق "قاهرة كاش" على منصة HUAWEI AppGallery

أعلن بنك القاهرة، توقيع شراكة استراتيجية مع «مجموعة هواوى - مصر»، التى يقدم خلالها البنك خدمات محفظة «قاهرة كاش»، عبر منصة AppGallery الخاصة بشركة هواوى، كما أن البنك بصدد طرح تطبيق الموبايل البنكى ورموز الأمان BDC Mobile Banking & BDC Token عبر المنصة، بهدف تقديم أفضل تجربة مصرفية لعملاء بنك القاهرة عبر الإنترنت.

وأكد حازم حجازى نائب رئيس مجلس الإدارة، أن إتاحة تطبيقات بنك القاهرة عبر منصة APP Gallery HUAWEI تسهم فى تشجيع العملاء على الاشتراك فى المحفظة، وتحقيق نسب فاعلية مرتفعة، مع الاستفادة من التسوق وسداد قيمة المشتريات عبر هاتفهم المحمول، دون الحاجة إلى امتلاك حساب مصرفى أو بطاقة ائتمان، بما يتوافق مع ما تتطلبه الفترة الراهنة من تغيير النمط التقليدى للمعاملات المصرفية اليومية، وبالتالى تقليل التعامل بالكاش وتقليل التجمعات.

وأشار عمرو الشافعى نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى أهمية الشراكة مع شركة بحجم «هواوى»، مؤكداً أن تلك الخطوة تأتى فى إطار حرص بنك القاهرة على التعامل مع الكيانات الكبيرة فى شتى مجالات الأعمال المالية وغير المالية لتكون العلاقة مع عملائه بالأساس علاقة شراكة مع العملاء، والتى يأتى فى مقدمتها العمل على أحدث التقنيات التكنولوجية عالمياً لدعم التحول الرقمى، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق الشمول المالى من خلال استحداث قنوات بنكية رقمية جديدة لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء ومواكبة التطورات فى قطاع الخدمات المصرفية، دعماً لثقافة الشمول المالى بالاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية.

من جانبه، أعرب «بيك ين»، نائب رئيس «هواوى - مصر»، عن تقديره للشراكة مع بنك عريق كـ«بنك القاهرة»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعتبر علامة فارقة جديدة فى استراتيجية منصة HUAWEI AppGallery للحفاظ على القطاعات الحيوية المختلفة على منصتها التى تهدف إلى تقديم تجربة فريدة ومتطورة لجميع المستخدمين.

وتابع: «نخطط لمزيد من سُبل التعاون مع هذه المؤسسة المالية الكبيرة، لأننا ندرك جيداً الدور المهم للتكنولوجيا فى مساعدة أفراد المجتمع وخدمتهم، والتى أيضاً تدعم التحول الرقمى، فبالتالى نحن حريصون دائماً على تكثيف جهودنا نحو تطوير التكنولوجيا، التى نقدّمها للمستخدمين من خلال الأجهزة والخدمات الذكية».