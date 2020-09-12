الأوقاف تحارب "فوضى الدعاة" بـ 4 معايير: سنحاسب أي متجاوز

حددت وزارة الأوقاف عدة ضوابط ومعايير الإمام أو الداعية سواء في المسجد أو القناة الفضائية أو وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدت مصادر داخل الوزارة، أن أهم هذه الضوابط والمعايير تتمثل في عدم مخالفة الفكر الوسطي للإسلام، وعدم دعم أو تعاطف أو تبرير أي أفعال للجماعات الإرهابية، وعدم استخدام مفاهيم أو أساليب تحرض على الفتنة والكراهية في المجتمع، مع التشديد على احترام أدب الدعاة شكلا ومضمونًا

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن الوزارة ستحاسب أي إمام أو داعية لا يتبع المعايير والضوابط التي وضعتها و أقرتها الأوقاف للمحافظة على أدب الدعاة.

"جمعة": المتشدد لا مكان له على منابر المساجد

ومن جانبه فسر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، سبب منع بعض الأئمة من صعود المنبر، في الفترة الأخيرة، قائًلا: "إذا لمسنا في أي شخص تشددًا فكريًا لا يتسق مع الفهم الصحيح والوسطي للدين، سواء أكان ذلك على منبره أو في مسجده أو على صفحات التواصل، فإننا نستبعده"، مؤكدًا في تصريحات له، أن صفحة الإمام على مواقع التواصل الاجتماعي كمنبره، والناس تتفاعل مع صفحته باعتباره إماما، وبالتالي فإن من تجد الوزارة فيه تشددًا، يمكن أن يضلل المجتمع لا مكان له على منابرها، ومن يخرج عن القيم السلوكية في أي جانب من جوانب التسيب، كمن يخرج عنها في جوانب التشدد، ونريد إماما وموظفًا وسطيًا يتسم بالسلوك القويم، وهذا ما يؤكده السلوك الوظيفي.

وتستعرض "الوطن"، في السطور التالية أبرز الأئمة الذين جرى استبعادهم في الآونة الأخيرة بسبب آرائهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي جاءت كالتالي:

الأوقاف تمنع عبدالله رشدي من الصعود للمنبر: آراؤه لا تليق بأدب الدعاة

الداعية عبدالله رشدي، منعته الوزارة من صعود المنبر لما يبثه من آراء مثيرة للجدل ومنشوراته التي لا تليق بأدب الدعاة بحسب بيان سابق للوزارة، إضافة إلى بعض منشوراته التي لا تليق لا بأدب الدعاة ولا بالشخصية الوطنية المنضبطة بالسلوك القويم، بحسب الوزراة.

إنهاء خدمة مفتش بالأوقاف لأفكاره التي لا تتسق مع الوسطية

وقرر الوزير، أيضا، خلال عام 2020 إنهاء خدمة مفتش بالوزارة، الفترة الماضية، بسبب تدوين منشورات على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، لا تليق بالإمام أو أي عامل بالوزارة، بمديرية أوقاف القاهرة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، لنشره أفكارًا لا تتسق والفكر الوسطي المستنير، عبر حسابه على "فيسبوك".

وألغت الوزارة تصريح خطابة لخطيب مكافأة بإدارة أوقاف الغردقة، مديرية أوقاف البحر الأحمر ونبهت على جميع العاملين بالمديرية بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إمامة المصلين أو أى عمل دعوي، نظرًا لمخالفته توجيهات المديرية والوزارة ونشره على صفحته ما لا يتسق مع طبيعة العمل الدعوى وصعود المنبر.

الأوقاف تناشد الأئمة والدعاة بالحيطة حول ما ينشرونه على مواقع التواصل

وناشدت الوزارة الجميع تحري أقصى درجات الحيطة والدقة فيما ينشرون أو يشاركون أو يشيرون على صفحاتهم أو ما يعلقون به على صفحات الآخرين أو منشوراتهم، إذ تعد الوزارة أي خروج على الفكر الوسطي المستنير أو القيم والآداب العامة للمجتمع أو أي تشهير بالآخرين خطًا أحمر تتعامل معه بمنتهى الحسم.