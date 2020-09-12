بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 71 مسجدا الجمعة القادمة

تفتتح وزارة الأوقاف (71) مسجدًا الجمعة القادمة الموفق 18/ 9/ 2020م، جميعها من تنفيذ الوزارة (موازنتها ومواردها الذاتية)، زفي إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م.

على النحو التالي:

مديرية أوقاف أسيوط :

1. محمد جابر أغا صنبو ديروط

2. البشرة – الغنايم

3. المقالدة النوارة البدارى

4. محمود بسيونة – بوق – القوصية

5. السيد عامر الكوم الأحمر – البدارى

6. الايمان سلام اسيوط

7. السلام العتامنة – منفلوط

8. اولاد قفطان ابو كريم ديروط

9. مكة المكرمة الشناينة صدفا

10. النجاجرة العزازيز – الغنايم

11. التقوى شطب – اسيوط

12. الشيخ محمد ابوطبق فزارة القوصية

13. اولاد ضيف الزاوية

14. الشهداء المعابدة الغربية ابنوب

15. الرويسة عرب مطير الفتح

مديرية أوقاف سوهاج:

1. الرحمن الجبيرات طهطا

2. النور السمطا البلينا

3. التقوى نجع الجديان جرجا

4. النور شطورة طهطا

5. على عبد العال الحرافشة جهينة

6. ال خالد الحريزات المنشاة

7. الفتح الحبيل البيلنا

8. ال حسين حسن نزالي داود طهطا

9. النور الصفيحة طهطا

10. ال سليمان سالم السوالم طهطا

11. الايمان نجع عقل طهطا

12. الرحمن الخازندارية طهطا

13. ال خبير نزالى داود طهطا

14. ال ليفة الحريزات المنشاة

مديرية أوقاف المنيا :

1. العتيق – صندفا بنى مزار

2. الأهالي- كفر ابو العودين بنى مزار

3. الصديق طحا الاعمدة سمالوط

4. ال درويش البراجيل ملوى

5. البيومي عطف حيدر العدوة

6. السلطاني البدرمان ديرمواس

مديرية أوقاف الإسماعيلية :

1. مسجد المصطفي الأبطال القنطرة شرق

2. مسجد التقوى ك17 القنطرة غرب -

3. الرحمة ابو جريش ابوصوير

4. الفتح – التيجانى

مديرية أوقاف كفر الشيخ :

1. كوم السعداء فوة

2. النور عزبة السعدة مطوبس

3. الرحمة تعاون الحامول غرب

4. الفتح القصابى سيدى سالم غرب

5. الصالحين صرصار سيدى سالم فرب

6. الشيخ حسن صتدلاة كفر الشيخ غرب

مديرية أوقاف البحر الأحمر :

1. مسجد السمان مدينة القصير

2. مسجد الاحياء مدينة الغردقة

مديرية أوقاف الأقصر :

1. مسجد الغرز – أرمنت

2. مسجد النور منشأة العمارى الأقصر

3. مسجد أبوزيد بالعشى مركز الزينية

مديرية أوقاف القليوبية :

1. حسن سري ميت كنانة طوخ

2. التقوى الشوبك شبين القناطر

3. حجاج العزب مجول

مديرية أوقاف المنوفية :

1. مسجد عزبة الفيومي بناحية أبشيش - المنوفية

2. مسجد الغراب بقرية طوخ دلكة

3. الرحمن مؤنسة اشمون

مديرية أوقاف الفيوم :

1. مسجد الخليفة – شارع الورشة

2. ابراهيم عبد الجليل الصعايدة يوسف الصديق

مديرية أوقاف قنا :

1. التوبة الجديد دندرة نجع قراعة

2. عبد الله اسماعيل الحسينات ابو تشت

3. مسجد العتيق – البرارة الشرقية أبو دياب دشنا

مديرية أوقاف بني سويف :

1. الرحمن – عزبة إسلام – قرية نعيم

2. الرحمن – نجع الديب – مركز بني سويف

3. صابر – عزبة صابر – الفشن

4. أبو دخان الكبير – مركز ببا

5. النور – الدرملي – منشئة حيدر مكز

مديرية أوقاف الدقهلية :

1. مسجد عروبة – البرمبال – منية النصر

2. العابيدة بالصلاحات – بني عبيد

3. القديم – عزبة العيسوي - المنصورة

4. مسجد نزهة كبري مشه- المنزلة

5. 26 مصار الستاموني – بلقس