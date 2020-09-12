هالة زايد عن تجربة لقاحي كورونا في مصر: جرب على 35 ألف شخص حول العالم

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن العالم تشارك من خلال الأبحاث التضامنية، حيث دخل 135 لقاحًا لفيروس كورونا، مرحلة التجارب السريرية، ووصل منهم إلى المرحلة الثالثة والأخيرة 7 لقاحات.

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "إحنا بنشتغل على 4 لقاحات، هي أكسفورد، ولقاح مع الشركة هنصنع منها هنا بإذن الله في حال ثبوت فاعليتها في المرحلة الثالثة، ولقاحين مع شركة ثالثة وهي رائدة في صناعة اللقاحات على مدى سنوات طويلة، وهي تعمل على لقاحين صينين، يجرى تجربتهم على 45 ألف مبحوث على مستوى العالم، وانتهت الأبحاث الإكلينيكية على 35 ألف مبحوث، بقي منهم 10 آلاف، منهم 6 آلاف في مصر".

وتابعت: "الـ7 لقاحات منها 4 لقاحات صيني، وإحنا شغالين على لقاحين صينيين، وهذه الشركات رائدة في صناعة اللقاحات، وتورد لليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وعدد من دول العالم".

وأردفت: "بدأنا التجربة على 6 آلاف مصري، بعدما جرب على 35 ألف شخص في العالم بنفس اللقاحين وكانت النتيجة مرضية جدًا ولم يجرى الإبلاغ عن أي مضاعفات قوية أو غير متوقعة في حالة من الحالات الـ35 ألفا".