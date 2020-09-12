الهجان: التعديات دمرت أجود الأراضي الزراعية.. "احنا بنعاني"

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن حضور رئيس الوزراء والوزراء والإعلاميين والصحفيين إلى المحافظة اليوم، يدل على أهمية ملف التعديات على الأراضي الزراعية، واهتمام الدولة بهذا الملف، مؤكداً أن الدولة تواجه ملف التعديات بكل حسم، بعد تأجيله منذ عشرات السنوات.

وأضاف "الهجان"، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن المناطق التي أشار إليها رئيس الوزراء اليوم، كانت قبل 2011 من أجود الأراضي الزراعية، أغلبها مزارع الموز، ولكن حدثت تعديات متلاحقة، وتابع بقوله: "احنا بنعاني".

وأكد محافظ القليوبية أن الدولة تحافظ على المواطنين عندما تنفذ القانون وقرارات الإزالة، موضحاً أن أغلب أصحاب العمارات المخالفة قدموا طلبات للتصالح، وسيجري الانتظار لاستطلاع رأي اللجان الفنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى حل، مؤكداً أن المحافظة سلة غذائية للخضار والفاكهة، ومن أجود الأراضي الزراعية، نظرا لأنها محصورة بين فرعي رشيد ودمياط.