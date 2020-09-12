محافظ القليوبية: تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء من 10 لـ50%

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إنَّه رغم انخفاض القيم المقدرة للتصالح في مخالفات البناء، عدلت المحافظة تلك القيمة السابق إقرارها بالتخفيض بنسب تتراوح من 10 لـ50% لتصل في حدها الأدنى لـ50 جنيهًا للمتر الواحد في العزب والتوابع للمباني السكنية وصولًا في حدها الأقصى بالمناطق المتميزة في عاصمة المحافظة لتصل لـ360 جنيهًا.

وأضاف "الهجان"، خلال لقاء مفتوح لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، أنَّه من أبرز صور البناء المخالف التعدي على الأراضي الزراعية، حيث بلغ عدد التعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظة منذ 2011 وحتى العام الجاري 175 ألفًا و476 حالة تعد، نتج عنها التعدي على 6 آلاف و627 فدانًا من أجود أراضي الدلتا الخصبة عالية الإنتاجية والتي تتوافر لها كل مقومات الزراعة.

وعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا، قبل أيام، لتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء، وجه فيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في التصالح.

كما تلقى مدبولي، تقريرا من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أكّد خلاله تخفيض 23 محافظة أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70%، تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء، والمحافظات هي: "القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء".

وأشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إلى أنَّ محافظة القاهرة جاءت في صدارة المحافظات تخفيضًا للأسعار للمرة الثانية، حيث بدأت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و55%، ومرة أخرى خفضت بنسبة تتراوح بين 20 و70%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن السكنية 807 جنيهات، والتجاري 1169 جنيهًا، والصناعي 709 جنيهات، والإداري 960 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 436 إلى 558 جنيهًا، وتجاري ما بين 661 و 842 جنيهًا، والصناعي ما بين 407 و 46 جنيهًا، وإداري من 542 إلى 665 جنيهًا.